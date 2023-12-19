حكومة حماد تعلن موعد انطلاق فعاليات مهرجان غات السياحي الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موعد انطلاق فعاليات مهرجان غات السياحي الدولي 2023، منوهة بأنها ستقام خلال الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر الجاري تحت رعايتها، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأجرى وزير السياحة والآثار بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي قلمة، سلسة من اللقاءات من أجل بحث المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع السياحة، شملت كلًا من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، ومدير مكتب سياحة القطرون محمد اللافي، وأعضاء اللجنة المنظمة لرالي فزان للرياضة الميكانيكية.

وأوضحت الحكومة أنه جرى خلال لقاء قلمة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة بحث الصعوبات والعراقيل التي تعوق عمل وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى ملف المصالحة الوطنية في مدينة مرزق.

- اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي

وأضافت أن قلمة بحث مع مدير مكتب سياحة القطرون محمد اللافي احتياجات المكتب، وناقش معه العراقيل التي تعوق عمل المكتب.

مهرجان غات السياحي الدولي

وبشأن مهرجان غات السياحي الدولي، أشارت الحكومة إلى أن قلمة اجتمع مع أعضاء اللجنة المنظمة لـ«رالي فزان للرياضة الميكانيكية»، وبحث معهم سبل التعاون مع الجهات ذات الاختصاص، لتسهيل مشاركة وحضور الراغبين من الدول العربية والأجنبية في مهرجان غات التراثي الثقافي السياحي.

وذكرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن تنظيم مهرجان غات الدولي هذا العام يأتي بناء على قرار وزير السياحة رقم 57 لسنة 2023 بشأن إقامة مهرجان غات السياحي الدولي، وتشكيل لجنة عليا له.

كما لفتت الحكومة إلى تكريم الوزير علي قلمة من قِبل أعضاء اللجنة التحضيرية لمهرجان غات السياحي الدولي، بحضور رئيس ديوان السياحة والآثار في المنطقة الجنوبية طاهر مادي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان محمد أحمد موسى، ورئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان عبدالعزيز العيساوي.

لقاءات وزير السياحة علي قلمة مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لقاءات وزير السياحة علي قلمة مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لقاءات وزير السياحة علي قلمة مع مدير مكتب السياحة ببلدية القطرون. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)