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اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الأحد 01 يناير 2023, 11:25 صباحا
اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي
مهرجان غات السياحي (فيسبوك/ صفحة المهرجان)
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تحت سعار «28 عاما من الإبداع والتميز» اختتمت، السبت، فعاليات مهرجان غات السياحي، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال سالم التهامي رئيس هذة الدورة لـ«بوابة الوسط» «افتتح المهرجان صباح الخميس بسباق وعروض المهاري وكذلك لوحة القافلة ومعارض للبيت التارقي وشارك في لوحة الافتتاح فرق الفنون الشعبية».

- انطلاق فعاليات الدورة 26 لمهرجان غات السياحي

وتابع: «عند الظهيرة في اليوم الأول أيضا افتتحت القرية التراثية بالبركت وكذلك معرض كاسواء التراثي، والذي يحتوي على العديد من الصناعات والمشغولات النسائية في المنطقة».

وحول فعاليات اليوم الثاني، قال التهامي إن «الفترة الصباحية شهدت جولة في شوارع وأزقة وميادين المدينة القديمة غات، للتعريف بهذه المدينة العريقة بتاريخها والمراحل التاريخية التي مرت بها».

وفي الفترة المسائية، افتتحت فعاليات المدينة القديمة غات والتي شملت العديد من معارض المقتنيات والصناعات التقليدية وكذلك العديد من اللوحات التي تجسد الحياة اليومية لسكان المدينة قديما، تلاها حفل فني كبير في مسرح كالالة المفتوح والذي أحيته فرقتا غات والفيوت للفنون الشعبية».

اليوم الختامي
أما اليوم الثالث وهو الختامي، فشهد افتتاح فعاليات المدينة القديمة، وعند الخامسة مساء أقيم حفل فني في معرض كاسوا أحيته فرقة تاملكويت بالفيوت، في مبنى متصرفية (غات سابقا)، وفي العاشرة مساء، أقيم حفل اختتام الدورة 28 لمهرجان غات السياحي الدولي، أحيته فرقة تاسيلي وفرقة آزجر للبلوز الصحراوي (الجيتار).

وفي سباق المهاري، شارك 21 متسابقا من مختلف أندية المهاري في كل من مناطق غات وأوباري ووادي عتبة وتجرهي، وكانت المنافسة شديدة بين فرسان الطوارق والتبو. وحصدت أندية أوباري في هذه الدورة التراتيب الثلاثة الأولى في السباق.

حضور كثيف
وحظي المهرجان هذا العام بحضور كثيف من كل ربوع ليبيا، فيما هبطت أربع طائرات في مطار غات يوم الافتتاح على متنها العديد من الوفود الشعبية والرسمية.

وتأسس المهرجان فى عام 1994 على يد الراحل أحمد يحي مدير شركة غات للسياحة، وبعد ذلك اعتمدته الهيئة العامة للسياحة.

مهرجان غات السياحي (فيسبوك/ صفحة المهرجان)
مهرجان غات السياحي (فيسبوك/ صفحة المهرجان)
مهرجان غات السياحي (فيسبوك/ صفحة المهرجان)
مهرجان غات السياحي (فيسبوك/ صفحة المهرجان)
مهرجان غات السياحي (فيسبوك/ صفحة المهرجان)
مهرجان غات السياحي (فيسبوك/ صفحة المهرجان)
مهرجان غات السياحي (فيسبوك/ صفحة المهرجان)
مهرجان غات السياحي (فيسبوك/ صفحة المهرجان)
مهرجان غات السياحي (فيسبوك/ صفحة المهرجان)
مهرجان غات السياحي (فيسبوك/ صفحة المهرجان)
مهرجان غات السياحي (فيسبوك/ صفحة المهرجان)
مهرجان غات السياحي (فيسبوك/ صفحة المهرجان)
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