أونماخت يحضر معرضا فنيا عن كارثة درنة: أحسست بالأمل والألم...

عبر سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم السبت، عن شعوره بالأمل والألم بعد حضوره معرض فني بعنوان «درنة في أعقاب الكارثة: ألم وأمل».
وقال أونماخت في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: «أحسست بالأمل والألم في المعرض الفني درنة في أعقاب الكارثة: ألم وأمل، حيث يعبر الفن عن العاطفة والقوة الإنسانية في مواجهة الصعاب».
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وأضاف: «أعمال الفنانة جميلة رزق الله تلمس قلوبنا وتعكس تجربة أهل درنة وتضحياتهم بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها. نحن سعداء بدعم مثل هذه الأعمال».
وتستمر فعاليات معرض «درنة في أعقاب الكارثة: ألم وأمل» في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجاري، وترعاه السفارة الألمانية لدى ليبيا وتخصص إيراداته لصالح إعادة إعمار بيت درنة الثقافي.
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