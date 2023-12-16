أونماخت يحضر معرضا فنيا عن كارثة درنة: أحسست بالأمل والألم

القاهرة - بوابة الوسط

عبر سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم السبت، عن شعوره بالأمل والألم بعد حضوره معرض فني بعنوان «درنة في أعقاب الكارثة: ألم وأمل».

وقال أونماخت في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: «أحسست بالأمل والألم في المعرض الفني درنة في أعقاب الكارثة: ألم وأمل، حيث يعبر الفن عن العاطفة والقوة الإنسانية في مواجهة الصعاب».

دعت إلى تحقيق مستقل.. «رايتس ووتش»: «دانيال» كانت ستصبح أقل فتكا لو استجابت السلطات لإشارات الخطر

السفارة الأميركية: 15.5 مليون دولار مساعدات لليبيا بعد «دانيال»

عقيلة: إعمار درنة يسير بشكل جيد.. والمدينة ستعود أفضل مما كانت

جريدة «الوسط»: لعنة الانقسام تطال إعمار درنة

وأضاف: «أعمال الفنانة جميلة رزق الله تلمس قلوبنا وتعكس تجربة أهل درنة وتضحياتهم بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها. نحن سعداء بدعم مثل هذه الأعمال».

وتستمر فعاليات معرض «درنة في أعقاب الكارثة: ألم وأمل» في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجاري، وترعاه السفارة الألمانية لدى ليبيا وتخصص إيراداته لصالح إعادة إعمار بيت درنة الثقافي.

أحد الجمهور يتأمل في لوحة بمعرض فني عن كارثة درنة، 16 ديسمبر 2023. (حساب السفير الألماني على إكس)