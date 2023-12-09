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السفارة الأميركية: 15.5 مليون دولار مساعدات لليبيا بعد «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 08:32 مساء
السفارة الأميركية: 15.5 مليون دولار مساعدات لليبيا بعد «دانيال»
من أعمال إعادة دفن جثث من ضحايا «دانيال» بمقبرة الفتائج في درنة، 6 نوفمبر 2023. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)
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أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم السبت، ارتفاع قيمة المساعدات الإنسانية الأميركية لليبيا بعد كارثة العاصفة المتوسطية «دانيال» إلى 15.5 مليون دولار.

وأوضحت السفارة في منشور على حسابها بمنصة «إكس» أن هذه المساعدات مخصصة لتلبية الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها ضحايا الفيضانات، مشيرة إلى وقوف الولايات المتحدة إلى جانب سكان درنة والمجتمعات الليبية الأخرى التي تأثرت بالعاصفة.

وأدت الفيضانات إلى مقتل 4352 شخصًا على الأقل ونزوح أكثر من 43 ألفًا، في حين لا يزال ثمانية آلاف آخرون مفقودين، وفق بيانات صادرة عن الأمم المتحدة. وأعلن النائب العام إجراء تحقيق، بينما تعهدت السلطات الليبية بتعويض المجتمعات المتضررة وإعادة البناء.

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دعت إلى تحقيق مستقل.. «رايتس ووتش»: «دانيال» كانت ستصبح أقل فتكا لو استجابت السلطات لإشارات الخطر

«رايتس ووتش»: «دانيال» كانت ستصبح أقل فتكا لو استجابت السلطات لإشارات الخطر
وحضت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان الأسبوع الماضي على ضرورة إجراء «تحقيق مستقل» لمراجعة أوجه «تقاعس» السلطات الليبية في التعامل مع الفيضانات الكارثية جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا بشرية ومادية فادحة.

وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من التحذيرات من الفيضانات قبل نحو ثلاثة أيام من وصول العاصفة في التاسع من سبتمبر الماضي، أصدر المسؤولون في مدينة درنة الساحلية أوامر متضاربة بشأن الإخلاء وفرضوا حظرًا للتجول أدى فعليا إلى «محاصرة الناس في مسار السيول المائية بعد انهيار سدين».

وقالت المديرة المساعدة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» حنان صلاح: «هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن العاصفة كانت ستكون أقل فتكا بكثير لو استجابت السلطات لإشارات الخطر بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون في منطقة الفيضانات. ينبغي إجراء تحقيق مستقل لتحديد سبب الخسائر الفادحة في الأرواح وتمهيد الطريق للمحاسبة».

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