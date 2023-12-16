مديرية أمن طرابلس تنفي سقوط ضحايا في أحداث مباراة الاتحاد والملعب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء عماد الطرابلسي مديرية أمن طرابلس إلى التحقيق في الأحداث التي وقعت قبيل انطلاق مبارة الاتحاد والملعب الليبي مساء الجمعة؛ فيما نفت مديرية الأمن وقوع ضحايا نتيجة تلك الأحداث.

وأشار شهود عيان، تحدثوا إلى بوابة «الوسط» إلى إطلاق نار في محيط ملعب النهر الصناعي، مساء الجمعة، قبيل انطلاق المباراة التي لعبت ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية للدوري الليبي.

وكان الهدف من إطلاق النار منع جماهير نادي الاتحاد من حضور المباراة، وبالفعل تغيب جماهير الاتحاد عن التواجد في المدرجات.

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ووصفت مديرية أمن طرابلس الواقعة بـ«الأحدث المؤسفة والحرجة.. التي تخللها من أعمال غير مسؤولة وترتب عنها اصابة مشجع من جماهير نادي الاتحاد».

مصاب واحد في الأحداث

وأصدر الطرابلسي تعليماته لمديرية أمن طرابلس وبشكل عاجل بفتح تحقيق موسع وشامل مع سرعة موافاته بما تُسفر عنه نتائج التحقيقات، حسب بيان للمديرية.

وباشرت المديرية بإجراءات الاستدلال وبإشراف مباشر من قبل النيابة العامة، حسب البيان الذي نفت فيه المديرية وفاة أحد نتيجة الأحداث.

وأضافت: «نأكد من واقع قيادتنا بمراكز الشرطة وعن طريق مندوبينا الامنيين بالمستشفيات العامة نفيه هذه الادعاءات بإستثناء وجود شخص واحد مصاب».