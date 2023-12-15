بدعم أميركي.. تحويل سوق قديمة في غات إلى متحف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا نجاح جهود تجديد سوق قديمة في مدينة غات، وتحويلها إلى متحف ضمن منحة لتنفيذ اتفاقية الملكية الثقافية.

ونُفذت الأعمال بالتعاون بين المدارس الأميركية للبحث الشرقي واتحاد نساء غات، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حماية التراث الثقافي في ليبيا

وتقول المدارس الأميركية للبحث الشرقي إن المشروع يأتي ضمن الجهود المستمرة لحماية التراث الثقافي في ليبيا، حيث جرى ترميم مبنى من الطوب اللبن في السوق العامة القديمة، وإعادة إحيائه كمتحف عام.

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني إن هذه السوق أقيمت قديما وسط مدينة غات، وكانت تعد ملتقى للتجار المارين عبر الصحراء الكبرى في أفريقيا، ونقطة مهمة لتبادل البضائع التي تأتي من مناطق تقع على بُعد آلاف الكيلومترات.

افتتاح سوق قديمة في غات بعد تحويلها إلى متحف، 14 ديسمبر 2023. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

افتتاح سوق قديمة في غات بعد تحويلها إلى متحف، 14 ديسمبر 2023. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)