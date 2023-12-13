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«التعليم» تطلق حملة توعوية حول مناهضة العنف بالمدارس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 11:16 مساء
«التعليم» تطلق حملة توعوية حول مناهضة العنف بالمدارس
جانب من اجتماع لتدشين المبادرة، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)
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أطلقت إدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، حملة توعوية حول مناهضة العنف بالمدارس.

شارك في إطلاق الحملة التوعوية من داخل مدرسة «20 فبراير» الثانوية التابعة لمراقبة التربية والتعليم زوارة، مدير إدارة الخدمة الاِجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بالوزارة نادية البكوش، ورئيس قسم الصحة المدرسية بالإدارة سعاد بن غشير، ومراقب التربية والتعليم زوارة سالم التلوع، ومدير مكتب الخدمه الاجتماعية بالمراقبة مريم مادي.

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وأوضح بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أن الحملة التي يجرى تنظيمها بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية، تستهدف إقامة ورش عمل للمعلمين، والاختصاصيين الاجتماعيين والمشرفين، والمسعفين الصحيين بمدارس التعليم الأساسي والثانوي.

وتهدف الورشة إلى التأكيد على الدور الفعال لكل من المعلم والاختصاصي الاجتماعي والمرشد النفسي داخل المدارس في الحد من انتشار العنف داخل المؤسسات التعليمية.

جانب من اجتماع لتدشين المبادرة، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)
جانب من اجتماع لتدشين المبادرة، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)
جانب من اجتماع لتدشين المبادرة، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)
جانب من اجتماع لتدشين المبادرة، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)
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