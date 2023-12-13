«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قبلية إلى جنوبية غربية نشطة غدًا على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح جنوبية غربية بشكل عام سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج ويكون هادئًا غدًا على ساحل زوارة.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.