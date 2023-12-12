انطلاق معرض «ليبيا كلين» للبيئة وخدمات النظافة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت مساء الإثنين فعاليات معرض «ليبيا كلين» للبيئة وخدمات النظافة الذي تنظمه شركة «النخلة المضيئة» ويستمر حتى الخميس المقبل.

وترعى المعرض الشركة الليبية للحديد والصلب وشركة الخدمات العامة طرابلس والشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة، وتشارك فيه الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بجناح خاص يبين نشاطات الإدارة في برامج التفتيش الصحي والبيئي ومكافحة الآفات، وفق بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

ويشهد المعرض في نسخته الأولى مشاركة أكثر من 50 شركة محلية وعربية في مجالات البيئة والنظافة المتنوعة وورش عمل ومحاضرات تغطي مختلف جوانب البيئة.

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وشارك في مراسم الافتتاح وزير البيئة ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ووكيل وزارة الإسكان والتعمير وعميد بلدية طرابلس المركز.

من فعاليات انطلاق معرض «ليبيا كلين» للبيئة وخدمات النظافة، 11 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)

من فعاليات انطلاق معرض «ليبيا كلين» للبيئة وخدمات النظافة، 11 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)

من فعاليات انطلاق معرض «ليبيا كلين» للبيئة وخدمات النظافة، 11 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)

من فعاليات انطلاق معرض «ليبيا كلين» للبيئة وخدمات النظافة، 11 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)