«الإصحاح البيئي» تحيي اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ندوة علمية لمناسبة «اليوم الدولي لمنع استغلال البيئية في الحروب والنزاعات المسلحة» في مقرها بالعاصمة طرابلس.

وحضر الندوة التي عُقدت أمس الإثنين، ممثلون عن الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية وأكاديمية الدراسات العليا جنزور، وكلية الاقتصاد الخمس والمركز الليبي لأبحاث التنمية المستدامة وأكاديمية القمة للتدريب، والمركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية قسم البيئة والأغذية والتطبيقات الحيوية وجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس وعدد من موظفي الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي وخبراء ومهتمون ونشطاء في هذا المجال، حسب بيان الحكم المحلي على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وتخلل الندوة التعريف باليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة وتقديم عدد من الورقات البحثية، إضافة إلى المشاركة بأعمال الندوة ونقاشاتها العلمية.