ضبط أسلاك تخص شركة الكهرباء بمحل خردة في السبيعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» الإثنين ضبط مواد وأسلاك تخص الشركة العامة للكهرباء داخل محل لبيع الخردة بمنطقة السبيعة.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية الجفارة ضبط المواد والأسلاك خلال جولة تفتيش على محال بيع الخردة.

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وأضافت أن الأجهزة المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال الشخص الموجود داخل المحل وتحريز المضبوطات.

وتعلن الأجهزة الأمنية بشكل متكرر عن عمليات ضبط مسروقات تخص الشركة العامة للكهرباء، التي بدورها تقول إن حالات تخريب وسرقة مكونات الشبكة يؤثر سلبًا على التيار.