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السفارة الليبية في سويسرا تتسلم قطعة أثرية مهربة من 2016

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 07:40 مساء
السفارة الليبية في سويسرا تتسلم قطعة أثرية مهربة من 2016
رأس أفروديت بمقر السفارة الليبية في سويسرا، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)
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سلم المكتب الفيدرالي للثقافة السويسري، اليوم الثلاثاء، السفارة الليبية في برن قطعة أثرية مهربة من ليبيا منذ 2016، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن القطعة الأثرية المهربة هي «رأس أفروديت»، وجرى تسليمها خلال مراسم أقيمت مساء اليوم، بحضور ممثلين عن المكتب الفيدرالي ووزارة الخارجية السويسرية.

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وأشادت الوزارة بالجهود المشتركة والتنسيق بين مصلحة الآثار والوزارة، ممثلة في إدارتي الشؤون الإدارية والمالية وإدارة التعاون الدولي، والسفارة الليبية لدى الاتحاد السويسري.

ونوهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي باستمرار تواصلها وتنسيقها مع الجهات المعنية في الدولة الليبية، لاستكمال جهودهم في متابعة القطع الآثرية المهربة أينما وجدت، وإعادتها إلى أرض الوطن بسلام.

مراسم تسليم واستلام رأس أفروديت بمقر السفارة الليبية في سويسرا، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)
مراسم تسليم واستلام رأس أفروديت بمقر السفارة الليبية في سويسرا، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)
مراسم تسليم واستلام رأس أفروديت بمقر السفارة الليبية في سويسرا، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)
مراسم تسليم واستلام رأس أفروديت بمقر السفارة الليبية في سويسرا، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)
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