مصلحة الآثار: استعادة 30 قطعة أثرية ليبية بعد سنوات من تهريبها إلى الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مصلحة الآثار محمد فرج استعادة 30 قطعة أثرية تعود ملكيتها إلى الدولة الليبية وذلك بعد سنوات من تهريبها إلى الخارج، وفق تصريحه إلى منصة «حكومتنا» اليوم الخميس.

ونوه فرج إلى أن السفارة الليبية في بيرن ستسلم قطعا أثرية أخرى تعود ملكيتها إلى ليبيا في مراسم رسمية، مشيرا إلى أن السلطات السويسرية تمكنت في وقت سابق من ضبطها على أراضيها.

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وأوضح رئيس مصلحة الآثار أن عملية تسليم القطعة الأثرية إلى السفارة الليبية في بيرن يأتي تمهيدا لنقلها إلى العاصمة طرابلس وتسليمها إلى المصلحة في الخامس من ديسمبر المقبل.