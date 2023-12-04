حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الإثنين، خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني ضمن خطة التحول الرقمي لوزارة الحكم المحلي التي تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية، بهدف تقديم الخدمات إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات.

جاء ذلك خلال فعاليات متابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي بمشاركة الإدارات المختصة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا.

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وقدم وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي عرضًا ضوئيًا يبين المسارات المعتمدة في خطة التحول الرقمي، حيث ركز المسار الأول على رقمنة العمل داخل ديوان الوزارة وضمان سير العمل داخل إدارتها ومكاتبها بشكل رقمي، وركز المسار الثاني على رقمنة العمل بين البلديات وديوان الوزارة وضمان تنفيذ المهام إلكترونيًا، لتستطيع البلدية متابعة إجراءاتها داخل الوزارة، بينما اعتمد المسار الثالث على تطوير تقديم الخدمة للمواطن من خلال مركز الاتصال المحلي 1415 الذي أطلق خدمة الاستعلام الوطني، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأكد الدبيبة خلال الحدث ضرورة استمرار العمل في مؤسسات الدولة كافة لميكنة العمل داخلها والتركيز على الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية وتقديم الخدمة للمواطن إلكترونيا لتسهيل إجراءاته.

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الدبيبة يرسل أول استعلام وطني إلكتروني

وأضاف البيان أن الدبيبة أرسل، بختام الحدث، أول استعلام وطني سيصل إلى مئات الآلاف من المواطنين تستعلم من خلاله وزارة الحكم المحلي آراءهم حول مشاريع عودة الحياة في عدة جوانب فنية.

واستعرض الدبيبة مع الإدارات المختصة بالوزارة التفاصيل التقنية لطبيعة الخدمات المقدمة للمواطن والبلدية بهدف تسهيل الخدمة والقضاء على المركزية وتفعيل اللامركزية وتقديم الخدمة للمواطن إلكترونيا لتسهيل إجراءاته.

جانب من مؤتمر لمتابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من مؤتمر لمتابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من مؤتمر لمتابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من مؤتمر لمتابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من مؤتمر لمتابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من مؤتمر لمتابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)