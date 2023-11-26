«الحكم المحلي» تخطط لرقمنة منظومة إدارة النفايات بالتعاون مع «GIZ»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» لبناء نظام معلومات لإدارة عمليات نقل وموازين النفايات الصلبة والسائلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير مشروع التحول الرقمي بوزارة الحكم المحلي أبوبكر حدود، مع مدير وحدة تقديم الخدمات بالمؤسسة الألمانية للتعاون الفني فيتوريا فابريسيا، ومدير وحدة التدريب وبناء القدرات إيملي كولم.

وأفاد بيان للوزارة على «فيسبوك» بأن اللقاء تركز حول سبل تقديم الدعم الفني لبناء نظام معلومات وطني لإدارة النفايات الصلبة والسائلة، وتوفير التقنيات اللازمة لإدارة وسائل النقل والموازين لإدارة أعمال النقل للنفايات الصلبة، وذلك بهدف تحسين كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

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ونقل البيان عن مدير وحدة تقديم الخدمات بالمؤسسة تأكيدها استعداد الوكالة لتقديم الدعم اللازم والخبرة لتوفير حلول متطورة تُسهم في تحقيق الأهداف المستقبلية لوزارة الحكم المحلي في إدارة النفايات.

وفي ختام اللقاء جرى الاتفاق على مواصلة العمل المشترك بين الجانبين في مجال تقنية المعلومات والتعاون الفني لاستكمال تحليل وبناء النظم المعلوماتية.

اجتماع لمسؤولين بوزارة الحكم المحلي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، الأحد 26 نوفمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)