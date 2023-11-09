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ورشة عمل حول معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 11:06 مساء
ورشة عمل حول معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات بطرابلس
ورشة العمل حول معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في بلديات طرابلس، الخميس 9 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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نظم مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، ورشة عمل حول عينة مشروع لمعالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في ثلاث بلديات بطرابلس.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ورشة العمل جرى تنظيمها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN Habitat» ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع «UNOPS» تحت إشراف ومشاركة إدارتي الإصحاح البيئي والنفايات الصلبة والسائلة بالوزارة.

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وأوضحت الوزارة أن ورشة العمل استهدفت بلديات طرابلس المركز، وأبوسليم، وسوق الجمعة، وحضرها عميد بلدية طرابلس المركز ووكيل بلدية أبوسليم ووكيل بلدية سوق الجمعة.

محاور ورشة العمل
وأضافت أن الورشة تناولت مناقشة سبل تنفيذ عينة مشروع يهدف إلى معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في البلديات الثلاث، إضافة إلى تركيزها على دراسة وتقييم وضع مشكلة النفايات البلاستيكية في البلديات المستهدفة.

كما تطرقت ورشة العمل إلى وضع أساليب وخطط لجمع وفرز النفايات البلاستيكية، إلى جانب استعراض طرق المعالجة المناسبة، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين البلديات والقطاع الخاص لتحقيق أفضل الحلول والنتائج في هذا المجال.

ورشة العمل حول معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في بلديات طرابلس، الخميس 9 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
ورشة العمل حول معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في بلديات طرابلس، الخميس 9 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
ورشة العمل حول معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في بلديات طرابلس، الخميس 9 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
ورشة العمل حول معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في بلديات طرابلس، الخميس 9 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
ورشة العمل حول معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في بلديات طرابلس، الخميس 9 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
ورشة العمل حول معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في بلديات طرابلس، الخميس 9 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
ورشة العمل حول معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في بلديات طرابلس، الخميس 9 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
ورشة العمل حول معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في بلديات طرابلس، الخميس 9 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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