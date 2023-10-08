«الحكم المحلي» تطلع الأمم المتحدة على خطة إدارة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط

أطلعت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برنامج الأمم المتحدة لرعاية الموئل، على خطتها الرامية لبناء قدرات البلديات على إدارة النفايات البلاستيكية، الذي تعتزم تنفيذها في ثلاث بلديات كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة.

واستقبل مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي شادية عريبي، اليوم الأحد، منسق برنامج الأمم المتحدة لرعاية الموئل ناجح بن يونس، بحضور مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة منصف مختار، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بطرابلس.

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وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللقاء خُصِّص لبحث التدابير التنظيمية اللازمة للبدء في مشروع بناء القدرات لإدارة النفايات البلاستيكية في بلديات «طرابلس المركز، وسوق الجمعة، وأبوسليم»، ومناقشة خطة الوزارة لتنفيذ المشروع والتي اشتملت على: «ميثاق المشروع، والجدول الزمني للتنفيذ، والاتفاق الإطاري الذى بموجبه يؤذن بالبدء في تنفيذ المشروع».

هدف وزارة الحكم المحلي

وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة البلديات في التعامل مع النفايات البلاستيكية والتقليل من تأثيرها السلبي على البيئة، بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم الفني للبلديات المستهدفة، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.

وبرنامج الأمم المتحدة لرعاية الموئل هو هيئة معنية بتعزيز وتحسين السكن والمأوى للفقراء والمهمشين في جميع أنحاء العالم، ويعمل على توفير بيئات سكنية آمنة وصحية ومستدامة للأفراد والعائلات الذين يعيشون في ظروف سكنية غير لائقة.

لقاء مسؤولي وزارة الحكم المحلي مع منسق برنامج الأمم المتحدة لرعاية الموئل ناجح بن يونس، الأحد 8 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)