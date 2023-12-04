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حكومة حماد: إتمام حصر 85% من المباني المتضررة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 01:55 صباحا
حكومة حماد: إتمام حصر 85% من المباني المتضررة في درنة
جانب من زيارة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد لمدينة درنة، الخميس 23 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الأحد، إتمام حصر قرابة 85% ‎ من المنازل والممتلكات المتضررة للسكان في مدينة درنة، بالتزامن مع توزيع الدفعة الثامنة من صكوك جبر الضرر للمواطنين بمعدل 400 إلى 500 صكا في كل دفعة.

وقالت الحكومة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لجنة حصر وتقييم الأضرار تواصل عملها بالمناطق المتبقية من درنة، وتستمر في عملية صرف صكوك جبر الضرر.

- حكومة حماد تواصل تسليم صكوك تعويضات متضرري «دانيال»

وأضافت أن وكيل وزارة الحكم المحلي، رئيس لجنة حصر الأضرار أبو بكر امصادف الزوي، أجرى جولة تفقدية لحصر وتقييم الأضرار بمدينة درنة، بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.

وضربت العاصفة المدمرة «دانيال» مدنًا في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلِّفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة، فيما شرعت حكومة أسامة حماد خلال الأسابيع الماضية في تسليم صكوك التعويضات للمتضررين على دفعات.

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