حكومة حماد تواصل تسليم صكوك تعويضات متضرري «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الأحد، دفعة جديدة من صكوك التعويضات لمتضرري السيول والفيضانات في درنة والجبل الأخضر، دون أن توضح عدد الأسر أو قيمة التعويضات.

وقالت الحكومة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تواصل عمليات تسليم الصكوك للمواطنين المتضررين، عن طريق لجنة حصر الأضرار.

- حكومة حماد توزع صكوك تعويضات لـ190 أسرة متضررة من «دانيال» بتاكنس وجردس العبيد

- تسليم صكوك تعويضات للمتضررين من «دانيال» في البيضاء

وأضافت أن اللجنة تعمل بشكل يومي من أجل رصد جميع المتضررين وتقدير القيم المالية التي تقوم الحكومة و«القيادة العامة» بالإشراف عليها.

وضربت العاصفة المدمرة «دانيال» مدنًا في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلِّفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة، فيما شرعت حكومة أسامة حماد خلال الأسابيع الماضية في تسليم صكوك التعويضات للمتضررين على دفعات.

جانب من الأسر المتضررة جراء السيول في درنة والجبل الأخضر خلال تسليم التعويضات، الأحد 3 ديسمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من الأسر المتضررة جراء السيول في درنة والجبل الأخضر خلال تسليم التعويضات، الأحد 3 ديسمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من الأسر المتضررة جراء السيول في درنة والجبل الأخضر خلال تسليم التعويضات، الأحد 3 ديسمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من تسليم التعويضات للمتضررين من السيول في درنة والجبل الأخضر، الأحد 3 ديسمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من تسليم التعويضات للمتضررين من السيول في درنة والجبل الأخضر، الأحد 3 ديسمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من تسليم التعويضات للمتضررين من السيول في درنة والجبل الأخضر، الأحد 3 ديسمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من تسليم التعويضات للمتضررين من السيول في درنة والجبل الأخضر، الأحد 3 ديسمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)