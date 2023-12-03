بنغلاديش تعلن إعادة جميع مواطنيها المحتجزين في ليبيا تدريجيًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة البنغالية، اليوم الأحد، أن 263 مواطنًا بنغاليًا سيعودون من ليبيا يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مبادرة لإعادة جميع المحتجزين بشكل تدريجي إلى بلادهم.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية البنغالية محمد رفيق علام، في مؤتمر صحفي أسبوعي «سوف نعيد المحتجزين تدريجيًا»، لكنه لم يحدد عدد المواطنين الذين هاجروا إلى ليبيا بشكل غير قانوني، وما زالوا محتجزين بها.

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وفي 28 نوفمبر المنقضي، جرى إعادة 143 مواطنًا بنجلاديشيًا على متن رحلة مستأجرة بعد إطلاقهم من مركز احتجاز في طرابلس. كما جرى إعادة دفعة أخرى مكونة من 110 أشخاص إلى وطنهم على متن رحلة مستأجرة في 30 نوفمبر.

وفي مارس الماضي صرح وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري أن بلاده طلبت من المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات ضد مهربي البشر الذين يرسلون مهاجرين من بنغلاديش إلى ليبيا من أجل العبور إلى أوروبا، بما في ذلك شركة طيران سورية تُدعى «أجنحة الشام» تشارك في هذه الأعمال.