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وزير مالطي: شركة طيران سورية تنقل مهاجرين من بنغلاديش إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 04:17 مساء
وزير مالطي: شركة طيران سورية تنقل مهاجرين من بنغلاديش إلى ليبيا
طائرات تابعة لشركة «أجنحة الشام» السورية. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري إن بلاده طلبت من المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات ضد مهربي البشر الذين يرسلون مهاجرين من بنغلاديش إلى ليبيا من أجل العبور إلى أوروبا، بما في ذلك شركة طيران سورية تُدعى «أجنحة الشام» تشارك في هذه الأعمال.

وردًا على سؤال في البرلمان بعد يوم من غرق أكثر من 30 مهاجرًا عندما انقلب قاربهم بفعل أمواج هائجة في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، أصر الوزير على ضرورة مكافحة المهربين، مشيرًا إلى أن بنغلاديشيين متورطون أيضًا في مأساة الأحد. وكان الوزير المالطي يرد على سؤال من النائبة العمالية روزيان كوتاجار التي تساءلت عن المدة التي سيستمر فيها الناس في مشاهدة مآسي المهاجرين، خصوصًا بعد غرق سفينتين قبالة كالابريا وإيطاليا وليبيا.

المساعدة يجب أن تستمر لخفر السواحل الليبي
وذكر أن المأساة الأخيرة كانت مثالًا يثبت أن المساعدة يجب أن تستمر لخفر السواحل الليبي والتي في هذه الحالة لم تستطع أن تصل في الوقت المحدد. ثانيًا، يجب أن تكون هناك مسارات قانونية للهجرة. كما تحدث الوزير عن الاجتماع الأخير في مالطا لدول البحر المتوسط الخمس وأصر على ضرورة إعادة المهاجرين الذين لا يستحقون الحماية بموجب القانون إلى بلدانهم الأصلية. وشدد الوزير على أن «مفاتيح الدخول إلى أوروبا يجب ألا تكون في أيدي تجار البشر».

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يشار إلى فقدان 30 مهاجرًا في حادث غرق قارب يوم الأحد الماضي قبالة السواحل الإيطالية، حيث أنقذ خفر السواحل الإيطالي 17 مهاجرًا من وسط البحر. وجاءت تلك المأساة بعد غرق قارب في 26 فبراير الماضي قرب منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا، وهو الحادث الذي أودى بحياة نحو 79 شخصًا.

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