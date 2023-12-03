المنفي يوجه بالالتزام بالرشد المالي والتوزيع العادل للإنفاق العام

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بضرورة «متابعة الإنفاق العام وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل»، وذلك خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الذي يعد الثاني بينهما في غضون أسبوعين.

المنفي يبحث مع شكشك رقابة ديوان المحاسبة على ملف إعمار درنة

وحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، بحث اللقاء سُبل تعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي، لتحقيق رقابة مخططة وفاعلة على المال العام، والتحقق من حُسن استخدامه، وكيفية التصرف فيه على الوجه المطلوب.