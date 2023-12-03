المنفي يوجه بالالتزام بالرشد المالي والتوزيع العادل للإنفاق العام

وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بضرورة «متابعة الإنفاق العام وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل»، وذلك خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الذي يعد الثاني بينهما في غضون أسبوعين.
المنفي يبحث مع شكشك رقابة ديوان المحاسبة على ملف إعمار درنة
وحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، بحث اللقاء سُبل تعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي، لتحقيق رقابة مخططة وفاعلة على المال العام، والتحقق من حُسن استخدامه، وكيفية التصرف فيه على الوجه المطلوب.
المنفي وشكشك بحثا ملف إعمار درنة
وفي منتصف نوفمبر الماضي، بحث رئيس المجلس الرئاسي ورئيس ديوان المحاسبة رقابة الديوان ملف إعمار درنة والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية. كما ناقشا «سبل تعزيز دور الديوان، لتحقيق رقابة فاعلة على المال العام، والتحقق من حسن استخدامه، وكيفية التصرف فيه، خاصةً ملف مشروعات إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة».
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