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المنفي يبحث مع شكشك رقابة ديوان المحاسبة على ملف إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 07:23 مساء
المنفي يبحث مع شكشك رقابة ديوان المحاسبة على ملف إعمار درنة
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الثلاثاء 15 نوفمبر 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، رقابة الديوان على ملف إعمار درنة والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية، وذلك خلال لقاء جمعهما مساء اليوم الأربعاء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث «سبل تعزيز دور الديوان، لتحقيق رقابة فاعلة على المال العام، والتحقق من حسن استخدامه، وكيفية التصرف فيه، خاصةً ملف مشاريع إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة».

- البيان الختامي لمؤتمر درنة: تشكيل لجنتين لإعداد خارطة الإعمار

ولا يزال ملف إعادة إعمار المناطق المتضررة من السيول محل نقاش من مختلف الأطراف، وسط خلاف حول آلية التنفيذ بسبب انقسام السلطة التنفيذية.

ومطلع الشهر الجاري، عقدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، مؤتمرا على مدى يومين، حضره ممثلون عن شركات محلية وأجنبية، واتفق المشاركون فيه على تشكيل لجنة متابعة تتولى الإشراف على تنفيذ «إعلان درنة»، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقنية تتكون من مهندسين وتقنيين مختصين، لتتولى إعداد الدراسات وخارطة طريق إعادة الإعمار.

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