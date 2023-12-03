بالصور.. إحباط عملية تهريب نساء نيجيريات بأوراق هوية ليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي إحباط عملية تهريب نساء نيجيريات بأوراق هوية ليبية.

وأشارت المديرية في بيان إلى «إيقاف مركبة آلية (مرسيدس) تحمل علي متنها ما قيل إنها عائلة ليبية من مدينة سبها إلى مدينة بنغازي في أثناء استيقاف أمني مُشدد لقسم شرطة النجدة والانضباط على بوابة قسم المرور والتراخيص».

نيجيريون ويحملون بطاقات شخصية ليبية

وبيّنت الأوراق الثبوتية، التي اطلع عليها رجال الأمن، أنهم نيجيريون ويحملون بطاقات شخصية ليبية، للتنقل بها عبر البوابات والاستيقافات الأمنية بسهولة من غرب البلاد إلى شرقها.

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وبعد الاستدلال مع المتهمين في مركز شرطة البريقة الجديدة، تبين أنها ليست المرة الأولى، حيث سبق أن نقلوا نساء من جنسيات أفريقية مختلفة من مدينة سبها إلى مدينة بنغازي على هيئة «عائلة ليبية من الجنوب» بمبلغ مالي 1500 دينار ليبي. وأحيل المتهمون إلي النيابة العامة بعد استكمال كل الإجراءات القانونية.

أوراق ثبوتية ليبية جرى العثور عليها عقب ضبط نيجيريات في سيارة خلال عملية تهريب، 2 ديسمبر 2023. (مديرية أمن الهلال النفطي)

سيارة كانت تقل نيجيريات خلال عملية تهريب، 2 ديسمبر 2023. (مديرية أمن الهلال النفطي)