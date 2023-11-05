بالفيديو.. تحرير مواطن صيني من قبضة عصابة على الحدود الليبية الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن لواء عسكري تابع لقوات القيادة العامة «تحرير مواطن صيني من قبضة إحدى العصابات التي تمتهن السرقة وتهريب المخدرات وعمليات الخطف والابتزاز على الشريط الحدودي في الجنوب الليبي».

وأشار اللواء 128 المعزز، في بيان، إلى «مداهمة موقع هذه المجموعة المشكلة من جنسيات مختلفة من تشاد والنيجر والسودان»، منوها إلى «تحرير عدد من المخطوفين، من بينهم شخص يحمل الجنسية الصينية، من قبضة المجرمين خلال عملية المداهمة بعد تعرضهم للاختطاف والتغييب القسري على يد المجموعة الخارجة عن القانون».

وجرى نقل المواطن الصيني للجهات المختصة، حسب البيان.

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ماذا قال المواطن الصيني بعد تحريره من خاطفيه؟

وفي تسجيل مصور بثه اللواء 128 المعزز، قال المواطن الصيني المحرر إن العصابة خطفته في الصحراء الكبرى، واستطاعت قوات «القيادة العامة» تحريره بعد 21 يوما من قبضة خاطفيه، مؤكدا أنه بخير، وموجها الشكر إلى اللواء 128 المعزز.

وفي مايو الماضي، أعلنت إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها التابعة للقيادة العامة أن السرية الأولى مشاة التابعة للواء «128 معزز» تمكنت من تحرير شخص يحمل الجنسية الصينية كان مخطوفًا من قبل مجموعة خارجة عن القانون ونقلوه إلى مدينة أوباري، وذلك بعد البحث والتحري عنه.