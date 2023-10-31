ضبط عصابة تورطت في خطف عمال بنغال في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد تحريات مركز شرطة سيدي خليفة في بنغازي عصابة تورطت في خطف عمال من بنغلاديش، وذلك بعد مداهمة وكر خاص بهم.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات لأفراد التحريات حول احتجاز عمال في الوكر، وطلب خاطفيهم فدية مالية من ذويهم لإطلاقهم، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

ضبط أفراد العصابة وتحرير المخطوفين

وداهمت قوة أمنية الوكر، وضبطت أربعة من أفراد العصابة، كما حررت أكثر من 40 عاملا بنغاليا.

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ونُقل المتهمون إلى مركز شرطة سيدي خليفة، حيث اعترفوا هناك باستدراجهم العمال الوافدين ثم احتجازهم وطلب فدية لإطلاقهم، مشيرين إلى وجود متهم خامس يعاونهم في جرائمهم، وجرى إحالتهم إلى جهات الاختصاص ولا يزال البحث مستمرا عن الشريك الآخر في الجريمة.