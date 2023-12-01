لجنة تابعة لوزارة الصحة توصي بقفل 13 مؤسسة علاجية خاصة

القاهرة - بوابة الوسط

أوصت لجنة تابعة لوزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بقفل 13 مؤسسة علاجية خاصة وسحب تراخيص 5 مؤسسات أخرى، إلى حين استيفاء الاشتراطات القانونية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة متابعة وتقييم أداء القطاع الخاص اليوم الخميس، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- شاهد في «اقتصاد بلس»: إغلاق 50 مركزًا علاجيًا مخالفًا في طرابلس

وفي 18 نوفمبر المنقضي، أعلن مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة أسامة سركز إغلاق أكثر من 50 مؤسسة علاجية في بلديات بطرابلس، وسحب التراخيص من البعض منها، بسبب وجود بعض «المخالفات والتجاوزات»، على إثر متابعة عمل القطاع الخاص الصحي.