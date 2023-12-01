ترشيح ثلاثة معالم تاريخية بمصراتة لقائمة «الإيسيسكو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز إدارة المدن التاريخية تسجيل ثلاثة معالم تاريخية في مدينة مصراتة رسميًا في السجل الوطني للمعالم والمباني التاريخية، حيث جرى تركيب اللوحات الرخامية فيها.

وشملت المعالم المُسجّلة، المبنى التاريخي لبلدية مصراتة (وسط المدينة)، ومبنى الزاوية السنوسية بمنطقة «اقزير البحري» على الطريق الساحلي، ومسجد العلامة ابن غلبون بمنطقة قصر حمد.

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كما جرى ترشيح هذه المعالم للدخول في قائمة «الإيسيسكو»، التي تشرف عليها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في الرباط.

وأكد الجهاز طرح عدة مشاريع شراكة مع بلدية مصراتة من خلال إبرام مذكرة تفاهم يدرج فيها المشاريع التي سيجرى تنفيذها معًا.

جانب من تعليقات اللوحات الرخامية على المواقع التاريخية في مصراتة، الخميس 30 نوفمبر 2023 (جهاز إدارة المدن التاريخية)

جانب من تعليقات اللوحات الرخامية على المواقع التاريخية في مصراتة، الخميس 30 نوفمبر 2023 (جهاز إدارة المدن التاريخية)