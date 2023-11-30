باتيلي يلتقي مجموعة من الشخصيات من حراك فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي مساء اليوم الخميس، إنه التقى «مجموعة من الشخصيات من حراك فبراير»، مشيرا إلى أنهم «يمثلون مشارب مختلفة من المجتمع» الليبي.

وأوضح باتيلي عبر حسابه على منصة «إكس» أن هذا اللقاء يأتي «استمرارًا لمشاوراته مع قطاع واسع من الليبيين... وذلك في إطار حشد المزيد من الدعم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بشأن العملية الانتخابية».

وأكد باتيلي أنه حث الحاضرين، كما يفعل في كل لقاءاته مع باقي شرائح المجتمع الليبي، «على قضية الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا».

- مناقشات أميركية - بريطانية بشأن دعوة باتيلي للاجتماع الخماسي لقادة ليبيا

- مجلس الدولة يناقش مع الجانب الإيطالي مبادرة باتيلي

- الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»

ويعتزم باتيلي عقد اجتماع خماسي لقادة المؤسسات الرئيسية في ليبيا بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وقبل الاجتماع الخماسي طلب باتيلي من الدبيبة والمنفي وحفتر وعقيلة وتكالة تسمية ممثلين عنهم لحضور اجتماع تمهيدي يجري خلاله تحديد موعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع الخماسي الذي سيحدد بناء على نتائج الاجتماع التحضيري.