مناقشات أميركية - بريطانية بشأن دعوة باتيلي للاجتماع الخماسي لقادة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش القائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن دعوة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لعقد اجتماع خماسي يضم قادة المؤسسات الليبية الرئيسية، بحسب ما أعلنته سفارة الولايات المتحدة؟

وقال القائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على منصة «إكس»: «كان من دواعي سروري أن ألتقي أمس سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن».

وأوضح برنت أنه ناقش مع السفير البريطاني «الدعوة المهمة التي وجهها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للاجتماع من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم هذه الفرصة على أفضل وجه لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار الطويل الأمد لجميع مواطنيها».

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اجتماع تحضيري للقمة الخماسية لقادة ليبيا

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن باتيلي وجه دعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر من أجل تسمية ممثلين عنهم لعقد اجتماع تحضيري للقمة الخماسية التي ستجمعهم في وقت لاحق.

وأضافت البعثة في بيان أصدر يوم 23 نوفمبر الجاري أن الاجتماع التحضيري المرتقب سيعمل خلاله ممثلو الأطراف الخمسة على تحديد موعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع الخماسي الذي سيجمع المنفي والدبيبة وتكالة وعقيلة وحفتر.