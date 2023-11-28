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إطلاق عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس عبدالقادر اللموشي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 11:00 مساء
إطلاق عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس عبدالقادر اللموشي
عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس عبدالقادر اللموشي. (الإنترنت)
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أعلن رئيس حزب التجمع الوطني أسعد زهيو، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس عبدالقادر اللموشي بعد احتجازه لساعات من قبل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، مشيرًا إلى أن اللموشي هو الأمين العام للحزب.

وفي وقت سابق اليوم، قال شقيق اللموشي إن شقيقه اعتقلته مجموعة مسلحة «تدّعي انتماءها إلى جهاز الأمن الداخلي» من وسط الحرم الجامعي لجامعة طرابلس ظهر اليوم الثلاثاء.

- اعتقال عضو هيئة تدريس من وسط جامعة طرابلس

وأضاف عبدالمنعم اللموشي إن ما حدث لشقيقه «يرقى إلى مستوى الجريمة»، وجاء على خلفية حضوره اجتماعًا لحراك أعضاء هيئة التدريس المطالبين بصرف مستحقاتهم المالية وتحسين مرتباتهم وأحقيتهم بالإيفاد للدراسات الدقيقة والإجازات العلمية في الخارج، وذلك «بصفته نائبًا لرئيس الحراك»، وفق ما دوَّنه عبدالمنعم عبر حسابه على «فيسبوك».

يأتي ذلك، بعد إعلان النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس تعليق الاعتصام عقب التوصُّل إلى اتفاق مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بشأن مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي برعاية من مكتب النائب العام.

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