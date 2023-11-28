السفارة الأميركية: واشنطن خصصت أكثر من 20 مليون دولار لتعزيز أمن الطيران في ليبيا منذ 2018

القاهرة - بوابة الوسط

كشف القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا جيرمي برنت أن «الولايات المتحدة قامت بتخصيص أكثر من 20 مليون دولار لتعزيز أمن الطيران في ليبيا»، وذلك منذ العام 2018، وفق تدوينة نشرتها السفارة عبر حسابها على منصة «إكس» مساء اليوم الثلاثاء.

ونظمت الولايات المتحدة اليوم تدريبًا لمجموعة من مسؤولي المطارات من جميع أنحاء ليبيا حضره القائم بالأعمال في السفارة الأميركية جيرمي برنت.

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وقال برنت: «شاركت مجموعة ملهمة من مسؤولي المطارات من جميع أنحاء ليبيا في التدريب على أمن الطيران الذي نظمته الولايات المتحدة اليوم». مؤكدًا أنه «منذ العام 2018، قامت الولايات المتحدة بتخصيص أكثر من 20 مليون دولار لتعزيز أمن الطيران في ليبيا».

وأوضح القائم بالأعمال الأميركي أن هذه العملية استهدفت «المساعدة في ربط ليبيا بالعالم من خلال الطيران التجاري، وتعزيز قدرات أكثر من 3000 مسؤول في المطارات»، مبينًا أن ذلك «يشمل ذلك أكثر من 300 امرأة تقدم مساهمات حيوية في أمن الطيران في ليبيا».

القائم بالأعمال الأميركي مع مسؤولي المطارات الليبية المشاركين في التدريب الذي نظمته الولايات المتحدة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023. (السفارة الأميركية)

القائم بالأعمال الأميركي مع مسؤولي المطارات الليبية المشاركين في التدريب الذي نظمته الولايات المتحدة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023. (السفارة الأميركية)

القائم بالأعمال الأميركي مع مسؤولي المطارات الليبية المشاركين في التدريب الذي نظمته الولايات المتحدة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023. (السفارة الأميركية)

القائم بالأعمال الأميركي مع مسؤولي المطارات الليبية المشاركين في التدريب الذي نظمته الولايات المتحدة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023. (السفارة الأميركية)