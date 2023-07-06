الولايات المتحدة تقدم تجهيزات أرضية إلى مطار سبها

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت الولايات المتحدة مجموعة من التجهيزات الأرضية المهمة إلى مطار سبها جنوب غرب ليبيا، وذلك عبر الوكالة الدولية للتنمية الدولية، في إطار «استراتيجية منع الصراع وتعزيز الاستقرار العشرية» التي أطلقتها إدارة الرئيس جو بايدن قبل أسابيع وتستهدف ليبيا وتسع دول أخرى على مستوى العالم.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها احتفلت أمس الأربعاء «عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومع ممثلي المجالس البلدية، ممثلي المجتمع المدني، والقادة المجتمعيين بتجهيز مطار سبها».

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وأوضحت السفارة الأميركية أن «الولايات المتحدة قدمت لمطار سبها في إطار استراتيجية منع الصراع وتعزيز الاستقرار العشرية تجهيزات أرضية مهمة لتحميل وإنزال الأمتعة، وسائل لنقل المسافرين، وسيارة إسعاف لتحسين العمليات من أجل ربط أفضل لجنوب ليبيا بباقي البلاد».

وأضافت السفارة الأميركية أن «جنوب ليبيا يمثل منطقة محورية لجهود أولية متسلسلة تحت مظلة استراتيجية تعزيز الاستقرار والذي من شأنه أن يؤسس تدريجيا نحو تقدم عبر كامل ليبيا».

التجهيزات الأرضية المقدمة من الولايات المتحدة إلى مطار سبها جنوب ليبيا. (السفارة الأميركية)

التجهيزات الأرضية المقدمة من الولايات المتحدة إلى مطار سبها جنوب ليبيا. (السفارة الأميركية)

التجهيزات الأرضية المقدمة من الولايات المتحدة إلى مطار سبها جنوب ليبيا. (السفارة الأميركية)

التجهيزات الأرضية المقدمة من الولايات المتحدة إلى مطار سبها جنوب ليبيا. (السفارة الأميركية)

التجهيزات الأرضية المقدمة من الولايات المتحدة إلى مطار سبها جنوب ليبيا. (السفارة الأميركية)