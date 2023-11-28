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التومي يبحث مع مسؤول بمنظمة الهجرة دعم مشروعات التنمية المحلية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 01:51 مساء
التومي يبحث مع مسؤول بمنظمة الهجرة دعم مشروعات التنمية المحلية
لقاء التومي ومدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية عثمان البلبيسي، 28 نوفمبر 2023. (الحكم المحلي)
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بحث وزير الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدرالدين التومي مع المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، عثمان البلبيسي، التعاون في ملف الهجرة، لدعم مشروعات التنمية المحلية، وإطلاق مبادرات من أجل خلق فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة بوحدات الإدارة المحلية، وذلك بهدف «خلق مواطن عمل للمواطنين قد تعود بالنفع على المهاجرين غير النظاميين من أصحاب الأيدي العاملة الماهرة».

وأكد «التومي» أهمية بناء شراكات فعالة مع منظمة الهجرة على صعيد رسم وتطوير السياسات المتعلقة بملف الهجرة، وإدارة الأزمات والتنبؤ بالكوارث، وخلق فرص عمل للشباب، ودعم المرأة، بما يضمن تحقيق تنمية محلية مستدامة، حسب بيان وزارة الحكم المحلي على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

البلبيسي يؤكد عدم سعي المنظمة لتوطين المهاجرين في ليبيا
من جهته، أكد البلبيسي التزام المنظمة بدعم الجهود الوطنية في مجال إدارة الهجرة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المنظمة لا تسعى لتوطين المهاجرين غير النظاميين، لكن تعمل على عودتهم طوعيا إلى بلدانهم الأصلية.

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وشدد على تطلعه لتعزيز التعاون مع الوزارة من أجل تمكين وحدات الإدارة المحلية من الإسهام في إدارة ومراقبة هذا الملف، بما يحقق الأهداف المنشودة للجانبين.

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