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القوانين الانتخابية محور مناقشات عقيلة مع كتلة «التوافق الوطني» بمجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 08:53 مساء
القوانين الانتخابية محور مناقشات عقيلة مع كتلة «التوافق الوطني» بمجلس الدولة
لقاء عقيلة مع كتلة «التوافق الوطني» بمجلس الدولة في مكتبه بالقبة، 25 نوفمبر 2023. (عبدالله بليحق)
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بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، بمكتبه في مدينة القبة مع كتلة «التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان إن اللقاء تناول كذلك مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وخلص إلى «التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة موحدة هدفها الوحيد الشروع في الانتخابات التي تعد المطلب الأساسي للشعب الليبي».

تباين المواقف بين مجلسي النواب والدولة بشأن قوانين الانتخابات
وفي أكتوبر الماضي أصدر رئيس مجلس النواب قوانين الانتخابات وذلك بعد توقيعها. كما أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد يومين من إقرار المجلس لها.

باتيلي يدعو قادة الأطراف الرئيسية إلى اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن الانتخابات
عقيلة يصدر قوانين الانتخابات بعد توقيعها ويأمر بتسليمها إلى المفوضية
مجلس الدولة يتمسك بمخرجات «6+6» في بوزنيقة.. ويقرر حل فريقه باللجنة

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

باتيلي يدعو قادة الأطراف الرئيسية إلى اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن الانتخابات
إلى ذلك دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، الخميس الماضي، قادة الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا إلى المشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية حول القضايا مثار الخلاف السياسي المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

وطلب باتيلي في دعوته بعقد اجتماع تحضيري بمشاركة ممثلي الأطراف الرئيسية وهي «المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي» لتحديد موعد اجتماع قادتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، والمسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.

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