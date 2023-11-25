نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 25 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح نشطة إلى قوية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الغربي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الشرقي، وتصل سرعتها إلى بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى ما بين 3 و5 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

• السماء تتكاثر فيها السحب، مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

• الرياح غربية إلى شمالية غربية، وتبلغ سرعتها 15 عقدة، وتصل إلى 35 عقدة على ساحل مصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و4.50 متر.

• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، ويكون شديد الاضطراب على ساحل مصراتة، وخفيف الموج على ساحل زوارة.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.