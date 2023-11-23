«التعليم» توجه بتسجيل الطلاب السودانيين في المدارس

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتسجيل الطلاب السودانيين في المدارس، نظرا للظروف التي تمر بها بلادهم.

جاء ذلك في كتاب من وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن أبولقاسم الكبير إلى مراقبي التعليم بالبلديات، منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وأشار الكتاب إلى السماح بتسجيل الطلاب بعد إحضارهم صور من شهاداتهم الدراسية المعتمدة من السفارة السودانية، والتصديق عليها من وزارة الخارجية، وذلك بشكل موقت حتى يتمكنون من إحضار مؤهلاتهم الأصلية.

المقريف يبحث أوضاع المدارس السودانية والطلاب اللاجئين

وفي سياق متصل، بحث وزير التعليم موسى المقريف مع سفير السودان لدى ليبيا إبراهيم محمد أوضاع المدارس التابعة للسفارة في ليبيا وإجراءات المعادلة وتسجيل الطلاب اللاجئين في المدارس الليبية.

وأشار المقريف خلال اللقاء إلى إصداره تعليمات بتسهيجل تسجيل الطلاب اللاجئين من السودان، بعد إجراء المعادلة شرط إحضار الشهادة الدِّراسية، معتمدة من السفارة السودانية، ووزارة الخارجية الليبية، قبل الدخول إلى الاِمتحانات النهائية.