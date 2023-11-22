تكالة يوضح لوفد من بني وليد رؤية مجلس الدولة لحل الأزمة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وفدا من مدينة بني وليد على رؤية المجلس لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مؤكدا أهمية تحقيق التوافق بين كل أطراف الأزمة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

واستقبل تكالة في مقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، اليوم الأربعاء، وفدا من أعيان ووجهاء مدينة بني وليد، بحضور رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس سعيد ونيس، وعضو المجلس فتح الله السريري.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرت خلاله مناقشة مستجدات الوضع السياسي بالبلاد، وسبل حل الأزمة السياسية، والخطوات المتخذة لإنهاء المراحل الانتقالية، بالإضافة إلى دور البلديات والمشايخ والأعيان في وحدة التراب الليبي، وتوحيد كلمة الليبيين بجميع أطيافه.

وأضاف المكتب الإعلامي أن تكالة «وضح رؤية المجلس الأعلى للدولة لحل الأزمة، وأهمية التوافق بين كل أطراف الأزمة الليبية، ودور مجلس شيوخ ليبيا الإيجابي في حل الخلافات التي تعيق التوافق».

لقاء تكالة مع وفد أعيان ووجهاء بني وليد، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة مع وفد أعيان ووجهاء بني وليد، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)