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اجتماع لـ«الرئاسي» وتكالة والدبيبة يبحث «معالجة الانسداد السياسي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 07:36 مساء
اجتماع لـ«الرئاسي» وتكالة والدبيبة يبحث «معالجة الانسداد السياسي»
جانب من اجتماع ضم موسى الكوني وعبدالله اللافي، ومحمد تكالة، وعبدالحميد الدبيبة، الأربعاء 22 نوفمبر 2023 (المجلس الرئاسي)
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اجتمع عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة.

آلية مشتركة تضم الأطراف السياسية لمعالجة الانسداد السياسي
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بأن الاجتماع تطرق إلى مناقشة «العمل على معالجة الانسداد السياسي من خلال آلية مشتركة تضم الأطراف السياسية، بهدف الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي».

وأوضح البيان أن رئيس المجلس الأعلى للدولة قدم إحاطة حول زيارته الولايات المتحدة الأميركية أخيرا. وأكد المجتمعون ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار في كل المناطق؛ لـ«ضمان إجراء الانتخابات بنجاح مع مشروع المصالحة الوطنية الذي يسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه»، بحسب بيان المجلس الرئاسي.

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وأول من أمس الإثنين، قال موسى الكوني، خلال مؤتمر بطرابلس، إن الانتخابات مشروع لا بديل له، لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا على الرغم من التحديات.

هل يجهز باتيلي مبادرة جديدة؟
وترقبت الأوساط السياسية ما أثير خلال الأسابيع الأخيرة عن مبادرة مرتقبة لمبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، يُمكنها أن تكسر حالة الجمود الذي يصيب المشهد السياسي في الطريق إلى الانتخابات، لكن ملامحها أو توقيتها لا يزالان غير معلومين، خاصة أن البعثة الأممية لم تشر بشكل رسمي لتلك الخطوة، لكنها جاءت في بيان للمجلس الأعلى للدولة.

وخلال الأيام الماضية، أجرى باتيلي سلسلة لقاءات مع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية، لدفع العملية السياسية، شملت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

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