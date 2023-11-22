  • Alwasat News
Atwasat

حكومة حماد تعتزم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مناطق الهلال النفطي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 06:47 مساء
حكومة حماد تعتزم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مناطق الهلال النفطي
لقاء حماد مع أعيان وحكماء ومشايخ راس لانوف وبن جواد والبريقة، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
alwasat radio

تعتزم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مناطق الهلال النفطي خلال الفترة القادمة، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه قيادات اجتماعية في منطقة راس لانوف.

وعقد حماد، رفقة نائبه عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع أعيان وحكماء ومشايخ راس لانوف وبن جواد والبريقة، على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في وقت سابق اليوم بالمنطقة.

الهلال النفطي أولوية
وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» إن حماد أكد، خلال كلمته في الاجتماع مع القيادات الاجتماعية بمدينة راس لانوف، حاجة كل مناطق الهلال النفطي إلى وقفة جادة بشأن بنيتها التحتية، موضحاً أن حكومته تضع هذه المناطق في مقدمة أولوياتها.

- حماد يدعو إلى دعم أهالي المناطق والمدن النفطية

وأكد حماد أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب ستجرى زيارة تفقدية، رفقة لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، إلى المناطق من أجدابيا إلى سرت غرباً، وإلى الواحات جنوباً، وذلك للوقوف على احتياجات هذه المناطق.

المشروعات التنموية في مناطق الهلال النفطي
ونوه حماد إلى أنه سيجرى «تنفيذ مشروع طريق بطول 20 كم في منطقة راس لانوف، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة ومركز شرطة في منطقة بن جواد، ورصف وصيانة الطرق الرئيسة والفرعية بمناطق الهلال النفطي». كما «سيجرى دعم جامعة خليج السدرة بكل الاحتياجات والنواقص، وذلك في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية وفق شعار الحكومة، وهو (التنمية)».

لقاء حماد مع أعيان وحكماء ومشايخ راس لانوف وبن جواد والبريقة، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء حماد مع أعيان وحكماء ومشايخ راس لانوف وبن جواد والبريقة، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء حماد مع أعيان وحكماء ومشايخ راس لانوف وبن جواد والبريقة، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء حماد مع أعيان وحكماء ومشايخ راس لانوف وبن جواد والبريقة، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء حماد مع أعيان وحكماء ومشايخ راس لانوف وبن جواد والبريقة، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء حماد مع أعيان وحكماء ومشايخ راس لانوف وبن جواد والبريقة، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء حماد مع أعيان وحكماء ومشايخ راس لانوف وبن جواد والبريقة، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء حماد مع أعيان وحكماء ومشايخ راس لانوف وبن جواد والبريقة، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني

شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني
ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع

ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع
هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني
الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم
«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدًا

«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدًا
أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها

أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها
قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية

قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية
«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة

«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة
حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى

حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)

شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)
حل فلسطين.. حل إسرائيل

حل فلسطين.. حل إسرائيل
المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة

المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. ...
منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا

منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا
إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون

إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون
«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد

«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد
جارة الوادي

جارة الوادي
المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء

المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
قطر تطلب دعم حكومة الدبيبة لترشحها بالمنظمة البحرية الدولية
قطر تطلب دعم حكومة الدبيبة لترشحها بالمنظمة البحرية الدولية
حماد يدعو إلى دعم أهالي المناطق والمدن النفطية
حماد يدعو إلى دعم أهالي المناطق والمدن النفطية
أورلاندو يلتقي المبعوث الأممي: اتفاق على خطوات «ملموسة» نحو الانتخابات في ليبيا
أورلاندو يلتقي المبعوث الأممي: اتفاق على خطوات «ملموسة» نحو ...
مؤسسة النفط تناقش برامج الاستكشاف المتوقعة لـ«إيني» الإيطالية في 2024
مؤسسة النفط تناقش برامج الاستكشاف المتوقعة لـ«إيني» الإيطالية في ...
الدبيبة يثمن المساعي المصرية - القطرية لإنجاز الهدنة الإنسانية في غزة
الدبيبة يثمن المساعي المصرية - القطرية لإنجاز الهدنة الإنسانية في...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن...
المزيد
اجتماع لـ«الرئاسي» وتكالة والدبيبة يبحث «معالجة الانسداد السياسي»
اجتماع لـ«الرئاسي» وتكالة والدبيبة يبحث «معالجة الانسداد ......
وقف تدفق مياه الشرب إلى أحياء غرب بنغازي 24 ساعة الأحد القادم
وقف تدفق مياه الشرب إلى أحياء غرب بنغازي 24 ساعة الأحد ......
حكومة حماد تعتزم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مناطق الهلال النفطي
حكومة حماد تعتزم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مناطق ......
الدبيبة يثمن المساعي المصرية - القطرية لإنجاز الهدنة الإنسانية في غزة
الدبيبة يثمن المساعي المصرية - القطرية لإنجاز الهدنة ......
مؤسسة النفط تناقش برامج الاستكشاف المتوقعة لـ«إيني» الإيطالية في 2024
مؤسسة النفط تناقش برامج الاستكشاف المتوقعة لـ«إيني» ......
المزيد