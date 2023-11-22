حماد يدعو إلى دعم أهالي المناطق والمدن النفطية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الأربعاء، إن مدن الهلال النفطي تعاني من مشكلات خدمية في البنية التحتية والطرق، فضلًا عن أمراض مزمنة بسبب عمليات استخراج النفط على الرغم من أنها مصدر قوت الليبيين.

ودعا حماد خلال اجتماع الحكومة العادي الخامس للعام 2023 بمدينة رأس لانوف إلى ضرورة دعم أهالي المناطق والمدن النفطية بالمشاريع الصغرى والمتوسطة؛ لأنهم «لم ينلوا إلا الأمراض والأضرار في أراضيهم ومزارعهم».

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وانتقد عدم إسهام الشركات النفطية الوطنية والأجنبية في تطوير وتنمية مناطق الهلال النفطي رغم عملها واستخدامها للطرق، وقال إن القانون يفرض على هذه الشركات دعم برامج التنمية المستدامة بالمناطق والمدن النفطية.