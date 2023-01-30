مؤسسة النفط تدعو لإنشاء دوّارات للغاز بالجنوب والجبل الأخضر والهلال النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولي شركة «البريقة لتسويق النفط» إلى إنشاء دوّارات للغاز المسال وغاز الطهي بالجنوب والجنوب الغربي والجبل الأخضر والهلال النفطي.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عقد بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد مجلس إدارة مؤسسة النفط ضرورة التنسيق بين الشركة والجهات الأمنية لضمان وصول الوقود إلى جميع المواطنين؛ فيما استعرضت الشركة أعمالها المنجزة في 2022 ومشروعاتها وميزانيتها لـ2023، بحضور رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة.

شركة البريقة: انتظام في توفير المحروقات بجميع المناطق

وقال رئيس لجنة الإدارة إبراهيم ابوبريدعة إن الشركة تمكنت من تحقيق أغلب مستهدفاتها في العام الماضي، «إذ تمكنت من تزويد جميع المستهلكين باحتياجاتهم من المحروقات، ووفرت المحروقات في جميع المناطق مع انتظام تزويد مناطق الجنوب بشكل طبيعي».

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23 قتيلًا للحصول على الوقود في بنت بية

وشهد العام الماضي حادثًا مروعًا بسبب نقص الوقود في الجنوب، ففي أوائل أغسطس سقط ما لا يقل عن 23 قتيلًا نتيجة انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بيية بعد تدافع للحصول على الوقود من الشاحنة.

وانقلبت الشاحنة على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع الانفجار الكبير.

عدد من حضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط، مقر مؤسسة النفط بطرابلس ، 30 يناير 2023 (مؤسسة النفط)