قرب الانتهاء من توصيل شبكات مياه جديدة لـ700 منزل في أوجلة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي

اقترب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق من استكمال إمداد الأنابيب لتوصيل وتطوير شبكة المياه الجديدة لـ700 منزل في مدينة أوجلة بإجمالي مسافة 31 كيلومترًا، وذلك ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية في البلديات.

وقال مدير مكتب الجهاز في الواحات حسن محمد بلال، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المشروع يهدف إلى تحسين وتطوير شبكة المياه للمنازل التي تعتمد على التوصيلات العشوائية أو عن طريق نقل المياه بسيارات خاصة.

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وأضاف بلال أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط نقل رئيسية بطول 11 كيلومترًا وقطر 200 ملم، لتوصيل المياه إلى 5 خزانات رئيسية موزعة على أحياء المدينة، إلى جانب تنفيذ شبكات مياه داخلية بطول 20 كيلومترًا وقطريْ 110 و160 ملم، لتغطية حاجة 700 منزل.

وأكد أن المشروع جاء بالتنسيق مع شركة المياه والمجلس البلدي أوجلة والأعيان والحكماء في المدينة، لضمان سير العمل بانسيابية وجودة عالية، وتذليل الصعاب التي تواجه مراحل التنفيذ من خلال فتح المسارات.

جانب من أعمال توصيل المياه لمنازل في أوجلة (بوابة الوسط)

جانب من أعمال توصيل المياه لمنازل في أوجلة (بوابة الوسط)

جانب من أعمال توصيل المياه لمنازل في أوجلة (بوابة الوسط)