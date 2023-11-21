حبس مسؤول الخزينة في فرع مصرف الجمهورية بعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الإثنين، حبس مسؤول الخزينة في فرع مصرف الجمهورية بعين زارة، بتهمة تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة.

وأفاد مكتب النائب العام، في منشور على «فيسبوك»، بأن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤول الخزينة في فرع المصرف، بعدما كشف تحقيق عن اتجاه إرادة مسؤول الخزينة إلى تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة، ابتغى من خلالها تحقيق منافع مادية لنفسه.

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وأوضح البيان أن المسؤول تعمد خصم 296 ألفاً و500 دينار، بناء على استعمال صكوك مصرفيةٍ نسبت زورًا إلى أحد عملاء المصرف، ثم تعمد إخفاء تلك الصكوك بغية تعقيد تتبع الإجراءات المتعلقة بها، فانتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم على ذمة القضية.