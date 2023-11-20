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«البولندية» تبحث استئناف الاستكشافات بين حوضي غدامس ومرزق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 03:29 مساء
«البولندية» تبحث استئناف الاستكشافات بين حوضي غدامس ومرزق
من لقاء مسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة «البولندية» للنفط والغاز، 20 نوفمبر 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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ناقش مسؤولون من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة «البولندية» للنفط والغاز رفع القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة النشاط الاستكشافي للشركة في العام 2023، والأعمال الفنية المقترحة للعام 2024,، فيما يخص المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

وتطرق إلى استئناف نشاط الشركة الاستكشافي في القطعة (113) الممنوحة لها في ليبيا والواقعة بين حوضي غدامس ومرزق، وفق إدراج للمؤسسة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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حضر الاجتماع عن المؤسسة مدير إدارة الاستكشاف عبدالمنعم بطيخ وعدد من المختصين والفنيين بإدارة الاستكشاف. وعن الشركة «البولندية» نائب المدير العام الشركة فرع ليبيا إبراهيم الشريف.، وعبر الدائرة المغلقة المدير العام للشركة شيمون دجيفاكوفسيي، ومديرة إدارة الاستكشاف آنا باسيكوفيتش، وعدد من المختصين.

إنتاج النفط الليبي
وأظهرت آخر أرقام صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونا و240 ألف برميل يوميًا. وبلغ إنتاج المكثفات 50 ألف برميل يومياً خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق إدارج للمؤسسة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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