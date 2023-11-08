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17 مليار دولار إيرادات النفط والغاز خلال 10 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 07:42 مساء
17 مليار دولار إيرادات النفط والغاز خلال 10 أشهر
مؤسسة النفط تنشر بيانات إيراداتها خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023. (صورة تعبيرية)
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، إن صافي الإيرادات من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية البتروكيماوية تجاوز 17 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن صافي إيرادات الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 بلغ ما قيمته 17 مليارًا و3 ملايين و202 دولار، منها 15 مليارًا و926 مليونًا و128 ألفًا و83 دولارًا من مبيعات النفط الخام.

وأضافت أن إيرادات المنتجات النفطية بلغت خلال تلك الفترة 508 ملايين و131 ألفًا و433 دولارًا، وإيرادات الغاز والمكثفات التي وصلت إلى 559 مليونا و459 ألفا و44 دولارًا. في حين وصلت عوائد البتروكيماويات إلى 9 ملايين و483 مليونا و689 ألف دولار.

- 4 مليار و322 مليون دولار إجمالي إيرادات النفط والغاز خلال نوفمبر وديسمبر 2021

إجمالي العائدات الشهرية
وبالنسبة للعائدات الإجمالية الشهرية، فقد سجل شهر يناير 2023 القيمة الأعلى بواقع مليارين و242 مليونا و140 ألف دولار، وبلغت إيرادات فبراير مليارا و593 مليونا و398 ألفًا، وإيرادات مارس مليارا و658 مليونا و503 آلاف.

وبلغت إيرادات أبريل مليارا و686 مليونا و425 ألف دولار، وإجمالي إيرادات مايو مليار و661 مليونا و649 ألفًا، وسجل يونيو مليارا و653 مليونا و395 ألفًا، ويوليو مليارا و549 مليونا و596 ألفا، وأغسطس مليارا و545 مليونا و748 ألفا، وسبتمبر مليارا و593 مليونا و780 ألفا، وأكتوبر مليارا و818 مليونا و573 ألف دولار.

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