ليبيا ثامن دولة إنتاجًا للنفط في الشرق الأوسط عام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت بيانات صادرة عن «معهد الطاقة» أن ليبيا احتلت المرتبة الثامنة بين دول الشرق المنتجة للنفط؛ حيث انخفض إنتاجها 181 ألف برميل يوميًا في العام 2022.

ووفقا للنسخة الــ72 لتقرير المعهد تحت عنوان (المراجعة الإحصائية للطاقة عبر العالم)، فقد ارتفع إنتاج النفط العالمي بمقدار 3.8 مليون برميل في اليوم في عام 2022؛ حيث استحوذت منظمة «أوبك+» على أكثر من 60% من الزيادة، بحسب ما أورد موقع «سي إن إن».

ومن ضمن جميع الدول، سجلت السعودية أكبر الزيادات بواقع مليون و182 ألف برميل نفط في اليوم، والولايات المتحدة الأميركية مليونًا و91 برميل نفط يوميًا. وفي المقابل سجلت نيجيريا أكبر انخفاض في الإنتاج بواقع 184 ألف برميل في اليوم، مع انخفاض الإنتاج في ليبيا أيضًا بمقدار 181 ألف برميل يوميًا.

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وتصدرت منطقة الشرق الأوسط الحصة الأعلى من الإنتاج العالمي للنفط في 2022، بمقدار 32.7%، حيث تصدرت السعودية المرتبة الأولى في حجم الإنتاج من بين الدول العربية، ليصل حجم إنتاجها للنفط 573 مليون برميل في 2022، لتليها العراق بمقدار 221 مليون برميل، ثم الإمارات بـ181 مليون برميل.

وتشمل البيانات النفط الخام، والنفط الصخري، والنفط الرملي، والمكثفات النفطية، وسوائل الغاز الطبيعي، وتستبعد الإحصاءات الوقود السائل من مصادر أخرى مثل الوقود الحيوي والمشتقات الاصطناعية للفحم والغاز الطبيعي.