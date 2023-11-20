جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت إدارة التنمية المجتمعية في بلدية طرابلس المركز جولة سياحية في العاصمة لأسر من مدينة درنة ناجية من العاصفة «دانيال».

وشارك في الجولة 50 فردا مع أطفالهم، وشملت منطقة السرايا الحمراء والمدينة القديمة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

جولة في المعالم المميزة بالسرايا الحمراء والمدينة القديمة

وتخلل الجولة شرح توضيحى للأماكن والتواريخ والأحداث التى عاصرتها السرايا الحمراء رفقة الفريق الإرشادي والأمني للأسر.

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كما اطلعت الأسر على المعالم المميزة بالمدينة القديمة مثل قوس ماركوس أوريليوس ودار كريستا وبنك دى روما والمكتبة الطرابلسية وبيت إسكندر وقصر درغوت.

زيارات أسر من درنة لمناطق أثرية في العاصمة طرابلس، 18 نوفمبر 2023. (بلدية طرابلس)

زيارات أسر من درنة لمناطق أثرية في العاصمة طرابلس، 18 نوفمبر 2023. (بلدية طرابلس)

زيارات أسر من درنة لمناطق أثرية في العاصمة طرابلس، 18 نوفمبر 2023. (بلدية طرابلس)

زيارات أسر من درنة لمناطق أثرية في العاصمة طرابلس، 18 نوفمبر 2023. (بلدية طرابلس)