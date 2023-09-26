نزوح 72 عائلة من درنة إلى حي الأندلس بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، نزوح 72 عائلة من مدينة درنة إلى بلدية حي الأندلس في العاصمة طرابلس، منذ بداية كارثة السيول والفيضانات.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن إدارة الخدمات الصحية منحت اللقاحات الضرورية للأطفال النازحين المستجدين بالعام الدراسي الأول، وفق جدول التطعيمات الوطني.

توفير اللقاحات الضرورية لمناطق شرق البلاد

واستعرضت لجنة إدارة الأزمة الصحية في اجتماعها الدوري اليوم التقارير الواردة إليها عن طريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن منح فئات العاملين في فرق الإغاثة والإنقاذ، والفرق الطبية والطبية المساعدة، والأطفال اللقاحات اللازمة في المناطق المتضررة من الفيضانات في المنطقة الشرقية.

وتابعت اللجنة إجراءات توزيع الإمدادات الطبية على مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات، والمراكز الصحية شرق البلاد، وفق التقارير الواردة إليها عن طريق جهاز الإمداد الطبي.

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قوافل طبية للمناطق المتضررة في شرق البلاد

كما ناقشت اللجنة احتياجات المناطق المتضررة للقوافل الطبية في تخصصات الجراحة العامة، والتخدير، والنساء والولادة، بحسب تقارير الواردة إليها من المؤسسات الصحية في شرق البلاد.

وتعتبر اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الصحة رمضان أبوجناح رقم 1358 لسنة 2023، برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، في حال انعقاد دائم إلى حين انتهاء الآثار الناجمة عن الفيضانات والسيول بالمنطقة الشرقية.