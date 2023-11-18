حبس مدير فرع المصرف الريفي بطرابلس بتهمة الاستيلاء على مليون و300 ألف يورو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام اليوم السبت صدور قرار بحبس مدير فرع المصرف الريفي في طرابلس بتهمة تسهيل الاستيلاء على مليون و300 ألف يورو.

وقال المكتب في بيان إن اكتشاف الواقعة جاء خلال فحص ديوان المحاسبة للعمل الإداري والمالي الُمسنَد إلى مسؤول فرع المصرف الريفي - طرابلس.

وحققت النيابة في تقارير عن وجود عمليات مصرفية غير مشروعة أُجريت على حسابات المصرف.

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تحايلات مصرفية بـ15 مليون دينار

وتبين لمحقق النيابة توجه سلوك المسؤول عن المصرف الريفي نحو فتح حساب لدى مصرف الصحاري بغرض إدخال 15 مليون دينار في حلقة تحويلات مصرفية بهدف تمويه مصدر الأموال وإتاحتها من مصدر يبدو أنه مشروع.

وأضاف البيان أن ذلك سهل الاستيلاء على مبلغ يعادل مليونا وثلاثمائة ألف يورو باستعمال أوراق مصرفية مزورة، مضيفا أن المحقق انتهى إلى حبس مدير فرع المصرف على ذمة القضية.